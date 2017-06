Acabo de ver una gran charla relámpago de Mickey Kay en WordCamp SF 2014 . Fue sólo unos cinco minutos de duración, y fue un gran recordatorio de que todos somos novatos. Incluso si usted es un “experto” en un campo, siempre hay más para aprender. Más importante aún, si usted es realmente un n00b, hay una cosa que hay que recordar, en primer lugar. Esa cosa es: Usted está haciendo impresionante.

Usted está tratando. Estás haciendo. En realidad se está moviendo hacia adelante, incluso si no se siente como si a veces.

Mickey y luego compartió sus tres reglas para mantener el impulso hacia adelante pasando.

Hacer tanto como sea posible.

Hacer tanto como sea posible. Ser un creador. Que enciende a través de la newbieness por ensuciarse las manos.

Compartir sus problemas.

Compartir sus problemas. Por mucho que te gusta pensar que, usted no es un copo de nieve único.Alguien más ha tenido este problema antes. Tal vez puedan ayudarle. O, si otra persona también está teniendo el problema ahora, tal vez se puede trabajar en la solución juntos.

Está bien que no conoce.

Está bien que no conoce. No sabes todo. Tampoco nadie más. En la encuesta anecdótica de Mickey de un número de “expertos” en el campo de WordPress, dijo que más del 40% afirma que a menudo están explorando nuevos caminos cuando están tratando de resolver un problema. No hay respuestas memorísticas. Está bien estar descubriendo a medida que avanza.

Un buen recordatorio para todos nosotros.